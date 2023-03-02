В украинском государстве, в частности, ликвидировали еще несколько танков противника.

Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов, и сейчас потери России в Украине превысили 150 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. "Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили: личного состава - около 150605 (+715 за минувшие сутки) человек ликвидировано", - говорится в сообщении.

Также наши защитники за минувшие сутки увеличили количество уничтоженной вражеской техники, в частности: танков уничтожено 3397 (+2 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 6658 (+20), артиллерийских систем - 2398 (+5), РСЗО - 480 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 2058 (+3), автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7).

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Кроме того, в настоящее время уничтожено 300 вражеских самолетов, 247 средств ПВО, 288 вертолетов, 18 кораблей/катеров и 230 единиц спецтехники.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать сейчас

Утром 2 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противники сосредотачивают свои усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. Украинские воины за минувшие сутки отбили на этих направлениях более 170 вражеских атак.

РФ несет огромные потери на украинской земле. 1 марта сообщалось, что потери россиян в Украине составили 149 890 врагов.

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