Российские оккупанты продолжают штурмовать город Бахмут.

Силы обороны Украины отразили более 170 атак российских захватчиков на пяти направлениях, на которых они пытаются наступать.

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками отбили более 170 атак противника на указанных направлениях", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

При этом, в общем, российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Донецкой области.

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"Есть раненые среди мирного населения, повреждении жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики совершили 21 авиационный удар, в частности задействовали 2 БПЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Как отмечают в Генштабе, уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов является очень высоким по всей территории Украины.

В то же время, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В течение суток противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двухричная, и Кондрашовка на Харьковщине. Еще враг применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области.

"На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Успеха не имел", - говорится в сводке.

Также враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземовка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Дубрава на Луганщине и Звановка Донецкой области.

Вместе с тем, враг продолжает наступать на Бахмутском направлении.

"Штурмует город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сводке.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них-Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

Война в Украине: актуальные новости

Вчера президент Владимир Зеленский назвал территории, которые ежедневными обстрелами терроризируют российские оккупанты. По его словам, россияне устроили ежедневный террор Никополю и другим общинам Днепропетровской области, Запорожью, Херсона и области, прифронтовой части Донбасса, Харькову и области, Сумщине и Черниговщине.

1 марта 2023 года в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные войска осуществили ракетный удар по Украине.

Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о попадании в области. Взрывы прогремели в Кременчугском районе. Враг ударил по гражданской и критической инфраструктуре.

Самые ожесточенные бои идут на Донбассе. Катастрофические потери россияне во время недавнего российского наступления вблизи Угледара Донецкой области. Они указывают на то, что российские военные все еще не в состоянии быстро решить эндемические проблемы, связанные с серьезными потерями персонала и техники.

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