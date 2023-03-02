Силы обороны Украины отразили более 170 атак российских захватчиков на пяти направлениях, на которых они пытаются наступать.
"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками отбили более 170 атак противника на указанных направлениях", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
При этом, в общем, российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Донецкой области.
"Есть раненые среди мирного населения, повреждении жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики совершили 21 авиационный удар, в частности задействовали 2 БПЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
Как отмечают в Генштабе, уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов является очень высоким по всей территории Украины.
В то же время, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В течение суток противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двухричная, и Кондрашовка на Харьковщине. Еще враг применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области.
"На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Успеха не имел", - говорится в сводке.
Также враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземовка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Дубрава на Луганщине и Звановка Донецкой области.
Вместе с тем, враг продолжает наступать на Бахмутском направлении.
"Штурмует город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сводке.
Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них-Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.
Война в Украине: актуальные новости
Вчера президент Владимир Зеленский назвал территории, которые ежедневными обстрелами терроризируют российские оккупанты. По его словам, россияне устроили ежедневный террор Никополю и другим общинам Днепропетровской области, Запорожью, Херсона и области, прифронтовой части Донбасса, Харькову и области, Сумщине и Черниговщине.
1 марта 2023 года в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные войска осуществили ракетный удар по Украине.
Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о попадании в области. Взрывы прогремели в Кременчугском районе. Враг ударил по гражданской и критической инфраструктуре.
Самые ожесточенные бои идут на Донбассе. Катастрофические потери россияне во время недавнего российского наступления вблизи Угледара Донецкой области. Они указывают на то, что российские военные все еще не в состоянии быстро решить эндемические проблемы, связанные с серьезными потерями персонала и техники.