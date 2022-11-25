Позже нашли корпус ракеты, прошитый пулеметными пулями.

В Одесской области украинским бойцам удалось сбить российскую ракету из крупнокалиберного пулемета.

Как рассказали в оперативном командовании "Юг", одну из российских ракет С-300 во время массированного обстрела Украины сбили двое стрелков Сил территориальной обороны ВСУ.

"23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122 бригады теробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ. Этот пулемет бойцы называют "Дашка". Огонь был точным: подбитая ракета упала", - говорится в сообщении.

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Как добавили в командовании, позже нашли корпус ракеты, прошитый пулеметными пулями.

Ракетный удар россиян по Украине 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по нашему государству.

Ударам подверглись жилые дома, а также ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Регионы остались без света, воды, тепла, связи и тому подобное. Наихудшая ситуация в Киеве и Одесской области. В частности, по данным ДТЭК, по состоянию на вечер 25 ноября в столице хватает мощности лишь на 30% потребностей жителей города.

Между тем в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит - 30% от потребности потребления.

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