Боец защитил наше небо от ракеты противника.

Украинский воин сбил ракету, запущенную Россией, из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Защитники и защитницы круглосуточно оберегают наше небо, говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.

"...Ракетным террором Украину не сломать! Наши военные приземляют рашистские воздушные цели и достойно держат оборону", - отметили в ведомстве.

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Массированный ракетный удар Украины сегодня - важнейшие новости

Сегодня утром, 10 октября, российские захватчики запустили много ракет в ряд регионов Украины, были "прилеты", в частности, в Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Тернопольской, Житомирской и других областях и в центре города Киев.

По данным правоохранителей, в результате массированного ракетного удара погибли 11 человек, а 64-пострадали.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что по состоянию на 14.00 оккупанты использовали против нашей страны 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. В Генштабе ВСУ отметили, что было ликвидировано 56 вражеских воздушных целей.

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