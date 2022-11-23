По его словам, ничто не заставит Украину сесть за стол переговоров на условиях России.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакие ракетные удары, обстрелы роддомов и "шахиды" не способны заставить Украину сесть за стол переговоров с РФ на ее условиях.

Как написал Данилов в Twitter после массированной ракетной атаки, оккупантам необходимо "диктовать по слогам".

"Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Лишь единственное желание - уничтожать рашистскую тварь. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины", - написал секретарь СНБО.

Ракетная атака РФ на Украину 23 ноября 2022 года: что известно

В Киеве и ряде областей Украины днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога. После 14 часов в украинской столице раздалась серия громких взрывов в некоторых районах в домах повылетали окна.

Впоследствии появилась информация о "прилете" российской ракеты в один из инфраструктурных объектов столицы.

О "прилетах" со временем сообщили во Львовской, Хмельницкой, Винницкой и других областях. В Украине экстренно отключили электроэнергию. В Укрэнерго предупредили, что устранение последствий ударов могут затянуться на сутки.

Энергоблоки Хмельницкой и Южноукраинской АЭС отключены от энергосистем.

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