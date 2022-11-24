Повреждены дома, детская площадка, школа и сад.

23 ноября во время обстрела россиян была разрушена до основания многоэтажка в Вышгороде, еще несколько домов были повреждены.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, 20 пострадавших пока остаются в больницах.

"Вчера ракета прилетела в многоэтажку в центре Вышгорода. Дом разрушен до основания. Повреждены четыре дома, детская площадка, школа и сад, находящиеся рядом. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется временное жилье и вся необходимая помощь", – написал Кулеба.

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По словам главы ОВА, среди пострадавших были те, кого россияне раньше уже вынуждали покинуть свой дом.

"Среди пострадавших – Татьяна. Из-за войны она вместе с дочерью переехала из Краматорска в Вышгород. Вместе с дочкой снимали в доме, куда попала ракета, квартиру. Жительница соседней пятиэтажки Марина рассказала, что уже в третий раз убегала от войны. С сыном с инвалидностью нашла жилье в Вышгороде, пока ее муж, военный, защищает Украину от врага", – рассказал он.

Обстрелы Киева и области 23 ноября – главные новости

Днем 23 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Над столицей зафиксировали 31 российскую ракету, из них 22 было сбито. Всего по территории Украины оккупанты выпустили около 70 ракет.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил о попадании ракет в три жилых многоэтажки на территории страны и 10 погибших. В Киевской области местные власти информировали о 35 пострадавших, из них 31 – в Вышгороде. Во время атаки по населенному пункту погибли по меньшей мере 5 человек.

В Киевской области, кроме Вышгорода, разрушение жилых домов в результате вчерашнего массированного ракетного удара зафиксированы еще в четырех населенных пунктах. Разрушены восемь зданий в Заборье, Чабанах, Глевахе и Украинке.

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