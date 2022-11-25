Объем имеющихся в системе мощностей достаточен для того, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и г. Киеве.

В энергосистеме Украины сейчас сохраняется существенный дефицит - 30% от необходимости потребления. ​​

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит - 30% от потребности потребления. Поэтапное восстановление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Продолжается подключение электроэнергии бытовым потребителям", - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы держать баланс в системе в таких условиях, Диспетчерский центр "Укрэнерго" еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны придерживаться в течение суток.

"Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" лишь доказывает необходимый объем ограничения потребления. Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, для того, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и г. Киеве", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" призывали экономно потреблять электроэнергию, что позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонте поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку. ПВО уничтожило 51 из около 70 крылатых ракет.

Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжение.

25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребление в стране. Также заработали тепло - и гидроэлектростанции.

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук спрогнозировал, каким будет "контролируемый блэкаут".

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