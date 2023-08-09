Военные высоко оценили подготовку снайперов в Украине.

Российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ, однако их остановили украинские снайперы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ, снайперы-десантники еще в начале метким огнем сразу уничтожили пулеметчика, командира и гранатометчика, из-за чего вражеский штурм захлебнулся.

"В целом, за три месяца активных действий, на счету подразделения снайперов – более сотни подтвержденных целей. Среди уничтоженных оккупантов есть также и снайперы противника. Последних обнаруживают и уничтожают минометным огнем", — добавили в бригаде.

По мнению самих снайперов, уничтожение врага ускоряет окончание войны, хотя сама эта работа непростая. Им надо понимать, как будет работать захватчик и найти его подходы.

"Я вышел на 400 м, противник был на 600 м, мы наблюдали за ним 4 часа. По его наводке работал миномет. Он совершил ошибку - вылез дальше за кусты, которые его скрывали. Я произвел выстрел и противник был уничтожен", — рассказал один из снайперов.

По словам другого стрелка, им поручили уничтожать вражескую пехоту.

"Только вышли на позиции, я начал наблюдать за посадкой врага. Один из них вышел из посадки, и на мгновение я задумался, так как он был в нашей форме. Потом я увидел у него российские шевроны и повязки и понял, что они сняли форму с нашего пленного или убитого. Я задумался на мгновение, а дальше осознал, что нужно стрелять. Первую неделю они свободно себя чувствовали, потом начали маскироваться, а потом мы их довели до того, что они когда выходили из блиндажа, то просто падали и ползли по траве", — вспоминает другой военный.

Отмечается, что подготовка снайперов в ВСУ проходит на самом высоком уровне.

Война в Украине - потери россиян

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери РФ по состоянию на утро 09 августа 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 251 тыс. 620 человек.

По данным Генштаба, на Свативско-Кременском направлении значительно увеличилось число погибших и раненых среди "живой" силы врага.

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