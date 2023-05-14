Они убили 12 из 15 обнаруженных захватчиков.

Украинские снайперы уничтожили 12 российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в подписи под видео, которое опубликовали в Telegram-канале Силы специальных операций Вооруженных сил Украины

"Призраками Бахмута" уничтожено 12 единиц живой силы противника", - написали представители ССО.

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По их данным, в районе Бахмута снайперами Сил специальных операций было обнаружено скопление российских захватчиков. В результате проведенной операции было уничтожено 12 целей из 15.

Война в Украине-последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба, общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 198 880 человек. За минувшие сутки на фронте было уничтожено 620 российских оккупантов.

В то же время в НАТО отметили, что российская армия остается серьезной военной силой даже несмотря тяжелые потери в полномасштабной войне против Украины.

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