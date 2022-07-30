Украинские защитники продолжают устранять российских оккупантов с помощью самого разнообразного оружия. Недавно они уничтожили экипаж танка снарядом, сброшенным с беспилотника.
Ролик с ликвидацией двух противников опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.
На видео показывается, как оккупанты увидели украинский дрон и попытались скрыться. Они хотели оббежать собственный танк, но не успели. Бойцы ВСУ сбросили с беспилотника снаряд, который приземлился в нескольких метрах от врагов.
Рашисты точно получили ранения от осколков. После удара первый оккупант сразу упал на землю и перестал двигаться. Второй подполз к нему, но через несколько секунд тоже замер.
Напомним, согласно свежим данным от Генштаба Вооруженных сил Украины, с момента полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 40 670 человек личного состава РФ. За прошедшие сутки добавилось 170 российских "двухсотых", а наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
Война Российской Федерации против Украины
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