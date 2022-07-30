Двое оккупантов как минимум получили ранения.

Украинские защитники продолжают устранять российских оккупантов с помощью самого разнообразного оружия. Недавно они уничтожили экипаж танка снарядом, сброшенным с беспилотника.

Ролик с ликвидацией двух противников опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

На видео показывается, как оккупанты увидели украинский дрон и попытались скрыться. Они хотели оббежать собственный танк, но не успели. Бойцы ВСУ сбросили с беспилотника снаряд, который приземлился в нескольких метрах от врагов.

Рашисты точно получили ранения от осколков. После удара первый оккупант сразу упал на землю и перестал двигаться. Второй подполз к нему, но через несколько секунд тоже замер.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба Вооруженных сил Украины, с момента полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 40 670 человек личного состава РФ. За прошедшие сутки добавилось 170 российских "двухсотых", а наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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