Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" держат оборону на Харьковщине. Накануне с помощью самодельного дрона-камикадзе был нанесен точный удар по позициям личного состава противника.
Видео работы "Холоднояровцев" обнародовал СтратКом ВСУ в телеграм-канале.
На кадрах видео хорошо видно, как самодельное вооружение залетает точно в здание, где поселились русские захватчики. А те, кому удалось уцелеть, – бросились наутек.
О "Холоднояровцах"
93 ОМБр "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. С самого начала участвует в войне на востоке Украины. Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом.
С 2018 года бригада носит почетное наименование "Холодный Яр" – в честь исторической местности Надднепрянской Украины, прославившаяся своими повстанцами.
Накануне "Холоднояровцы" уничтожила почти десяток танков оккупантов, прорывались на Харьковщине. Еще раньше бойцы навеки "приземлили" хваленый беспилотник ZALA оккупантов.