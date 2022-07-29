Самодельное устройство залетело точно в здание, где поселились захватчики.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" держат оборону на Харьковщине. Накануне с помощью самодельного дрона-камикадзе был нанесен точный удар по позициям личного состава противника.

Видео работы "Холоднояровцев" обнародовал СтратКом ВСУ в телеграм-канале.

На кадрах видео хорошо видно, как самодельное вооружение залетает точно в здание, где поселились русские захватчики. А те, кому удалось уцелеть, – бросились наутек.

О "Холоднояровцах"

93 ОМБр "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. С самого начала участвует в войне на востоке Украины. Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом.

С 2018 года бригада носит почетное наименование "Холодный Яр" – в честь исторической местности Надднепрянской Украины, прославившаяся своими повстанцами.

Накануне "Холоднояровцы" уничтожила почти десяток танков оккупантов, прорывались на Харьковщине. Еще раньше бойцы навеки "приземлили" хваленый беспилотник ZALA оккупантов.

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