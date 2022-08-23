Враг прицельно обстреливает золоотвалы Запорожской ТЭС.

Российские захватчики прицельно обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, что приводит к повышению уровня радиации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У минометных обстрелов пригородов Энергодара с недавних пор есть конкретная цель: золоотвалы Запорожской ТЭС. Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ и уровень радиации, минимум в 2,5 раза превышающий естественный фон. При высыхании образуют пыль, способную перемещаться на значительные расстояния. В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, которые разносятся ветром по окрестностям Энергодара", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что оккупанты используют это для создания нужной "картинки" на Запорожской АЭС.

"Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ", – акцентируют в ГУР.

Как писал УНИАН, 22 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре. Впоследствии стало известно о гибели мужчины в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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