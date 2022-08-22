Минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт.

Во временно оккупированном Энергодаре подтвердили гибель мужчины в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждения машины с практически ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата", - написал он.

Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля.

"К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия. Еще один мужчина 1996 года рождения получил серьезные ранения и находится в реанимации. За его жизнь борются врачи", - добавил мэр.

Мэр также сообщил, что минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. Предварительно ремонтные работы продлятся до утра.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что оккупанты пытаются "сохранить лицо" на Николаевском и Запорожском направлениях.

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