Минометными обстрелами в Энергодаре поврежден центральный тепловой пункт, выясняются факты относительно человеческих жертв.

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС. Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям машины с практически ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата", - написал Орлов.

Он отметил, что факт гибели человека уточняется.

"Доподлинно известно: минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно, ремонтные работы продлятся до утра", - добавил мэр.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что оккупанты пытаются "сохранить лицо" на Николаевском и Запорожском направлениях.

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