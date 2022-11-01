Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объектах противника.

В течение суток украинская авиация нанесла по врагу 22 удара, уничтожены два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 - ранеными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара.

В частности, как сообщили в Генштабе, под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

"На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136". Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника", - говорится в сводке.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Согласно анализу Института изучения войны, украинские войска наступают в направлении трассы Р-66 Сватово-Кременная к северу от Кременной.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории.

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев.

За сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиаударов по Украине, ударам врага подверглись районы более 50 населенных пунктов. Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в том числе: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

Также ночью россияне снова обстреляли Никополь, а утром Николаев - ракетами С-300 и Краматорск.

По мнению экс-командующего армией США Бен Ходжеса, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года: "Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма".

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