Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют в первый день осени

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 1 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,52 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,54/44,57 грн/долл., а к евро – 51,66/51,68 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 31 августа не изменился и составлял 44,87 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,33 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составил 52,24 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,54 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,75 гривни за доллар, а курс евро подешевел сразу на 30 копеек и составлял 52,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

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