Более сотни погибших: в AP рассказали о четырех самых смертоносных ударах РФ по Киеву

Все атаки произошли в период с мая по август 2026 года.

В результате российского удара 29 августа по населенному пункту Мила недалеко от Киева погибло не менее 37 мирных жителей. Об этом пишет AP, раскрывая масштабы и других ударов РФ по украинской столице с начала 2026 года.

Журналисты отмечают, что в результате удара по населенному пункту Мила зафиксировано наибольшее количество погибших среди гражданского населения с начала 2026 года. Отмечается, что под ударом оказался склад, на котором, возможно, незаконно хранились боеприпасы. Это привело к взрыву и разрушению окружающих зданий. В частности, пострадал дом для пенсионеров и людей с инвалидностью, где погибло 34 человека.

Второй по количеству жертв стала атака РФ 2 июля. Тогда россияне нанесли массированный удар по Киеву, используя дроны и ракеты. В результате 31 человек погиб, более сотни получили ранения. Москва представила этот удар как акт мести за украинские атаки по нефтяным объектам РФ.

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Следующей идет атака РФ в ночь на 14 мая. Тогда в Киеве погибли 24 человека, десятки получили ранения. Одна из запущенных россиянами крылатых ракет разрушила девятиэтажный жилой дом.

6 июля РФ нанесла удар по столице ракетами и БПЛА, в результате чего погибли 22 человека. Тогда все запущенные россиянами баллистические ракеты достигли цели, что подчеркнуло потребность Киева в большем количестве ракет-перехватчиков Patriot. Тогда РФ, в частности, нанесла удар по Вишневому, где из-за угрозы взрыва были вынужденно эвакуированы 600 человек. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что на территории Вишневого незаконно хранились боеприпасы.

Российские атаки: другие важные новости

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия готовится к масштабным атакам по украинской энергетике. Они объясняют это якобы "ответом на удары по российской инфраструктуре".

Издание The Wall Street Journal ранее отмечало, что Украина и РФ усиливают удары на большие расстояния друг по другу. Впрочем, как отмечают журналисты, такая стратегия не приближает окончание войны. Издание пишет, что на данный момент ни одна из сторон не близка к тому, чтобы сломиться.

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