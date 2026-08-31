В конце лета в Украине дорожают огурцы и помидоры: как изменились цены на овощи

Среди фруктов подешевели сливы и абрикосы.

Оптовые цены на огурцы за прошедшую неделю выросли в Украине с 15-35 до 25-50 грн/кг. Также подорожали помидоры – с 18-30 до 25-35 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

При этом сладкий перец за неделю подешевел на 5 гривень и стоит уже 20–60 грн/кг. Также подешевели большинство овощей борщевого набора, из которых больше всего – белокочанная капуста – с 18–25 до 17–20 грн/кг. Морковь подешевела на 1 гривню – до 12–15 грн/кг, а репчатый лук – на две - до 13–15 грн/кг.

Диапазон цен на картофель сузился – с 11–14 до 11–13 грн/кг. А вот у свеклы разброс цен, наоборот, увеличился – с 9–12 до 10–12 грн/кг.

Видео дня

За неделю резко подорожали кабачки – с 15–30 до 33–37 грн/кг. Килограмм острого перца подешевел на 20 гривен – с 90–150 до 70–130 грн.

В фруктово-ягодном сегменте подешевели сливы – с 20–50 до 15–40 грн/кг, несколько подешевели абрикосы – с 60–95 до 55–85 грн/кг. Цены на арбуз держатся на достаточно низком уровне – 7–10 грн/кг против 8–10 грн/кг неделей ранее. А вот дыня немного подорожала – с 15–25 до 20–25 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Оптовые цены на сливы снизились на четверть за неделю, и фрукт уже стоит заметно дешевле, чем в прошлом сезоне. Фермеры при этом признают, что текущие рыночные условия, такие как перепроизводство фруктов, могут заставить их еще больше снизить цены на сливы.

Экономист Олег Пендзин отметил, что, пока украинские порты остаются закрытыми, стоимость ряда продуктов будет снижаться. На внутреннем рынке фиксируется избыток предложения из-за перепроизводства и отсутствия возможности вывезти товар за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: