'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар 31 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 31 августа, не изменился и составляет 44,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 30 копеек и составляет 52,05 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 28 копеек – до 52,08 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 31 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 44,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,33 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 52,24 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,54 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: