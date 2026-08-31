iPhone 18 Pro Max показали за 10 дней до презентации в двух новых цветах

Новое поколение iPhone Pro получит более насыщенные цвета, главным из которых станет темно-вишневый.

На просторах интернета появилист фотографии, на которых показано два запечатанных смартфона iPhone 18 Pro Max почти за 10 дней до премьеры. Ими поделился известный инсайдер Majin Bu.

На снимках устройства представлены в темно-красном и голубом цвете. Обе расцветки уже не раз фигурировали в утечках об iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, так что совпадение выглядит неслучайным.

Как пишет Majin Bu, темно-вишневый оттенок выглядит особенно интересно. Apple редко использует настолько насыщенные цвета в Pro-линейке, обычно оставляя яркие варианты для базовых моделей. Голубой смотрится заметно сдержаннее и может привлечь тех, кому уже наскучили привычные серые и черные расцветки.

Видео дня

Накануне другой источник опубликовал видео, на котором показан iPhone 18 Pro Max в голубом цвете, но возможно, это просто макет. Подобные ролики нередко появляются задолго до анонса: китайские производители корпусов и продавцы аксессуаров используют их, чтобы подготовить свои аксессуары к запуску.

Все слухи и утечки указывают на то, что линейка iPhone 18 Pro и Pro Max выйдет в четырех цветах: Dark Cherry (темная вишня), Light Blue (светло-голубой), Dark Gray (темно-серый) и Silver (серебристый).

Презентация Apple, где будут представлены iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, а также раскладной айфон состоится 9 сентября, в 20:00 по Киеву. Также ожидается анонс Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 и AirPods Pro 5-го поколения.

Сентябрьская презентация станет первым мероприятием Apple после назначения Джона Тернуса генеральным директором компании. Он сменит Тима Кука на посту главы Apple уже 1 сентября.

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