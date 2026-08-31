iPhone 18 Pro Max показали за 10 дней до презентации в двух новых цветах

На просторах интернета появилист фотографии, на которых показано два запечатанных смартфона iPhone 18 Pro Max почти за 10 дней до премьеры. Ими поделился известный инсайдер Majin Bu.

На снимках устройства представлены в темно-красном и голубом цвете. Обе расцветки уже не раз фигурировали в утечках об iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, так что совпадение выглядит неслучайным.

Как пишет Majin Bu, темно-вишневый оттенок выглядит особенно интересно. Apple редко использует настолько насыщенные цвета в Pro-линейке, обычно оставляя яркие варианты для базовых моделей. Голубой смотрится заметно сдержаннее и может привлечь тех, кому уже наскучили привычные серые и черные расцветки.

Видео дня

iPhone 18 Pro Max показали за 10 дней до презентации в двух новых цветах

Накануне другой источник опубликовал видео, на котором показан iPhone 18 Pro Max в голубом цвете, но возможно, это просто макет. Подобные ролики нередко появляются задолго до анонса: китайские производители корпусов и продавцы аксессуаров используют их, чтобы подготовить свои аксессуары к запуску.

Все слухи и утечки указывают на то, что линейка iPhone 18 Pro и Pro Max выйдет в четырех цветах: Dark Cherry (темная вишня), Light Blue (светло-голубой), Dark Gray (темно-серый) и Silver (серебристый).

iPhone 18 Pro Max показали за 10 дней до презентации в двух новых цветах

Презентация Apple, где будут представлены iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, а также раскладной айфон состоится  9 сентября, в 20:00 по Киеву. Также ожидается анонс Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 и AirPods Pro 5-го поколения.

Сентябрьская презентация станет первым мероприятием Apple после назначения Джона Тернуса генеральным директором компании. Он сменит Тима Кука на посту главы Apple уже 1 сентября.

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