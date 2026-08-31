'Циркон' не такой быстрый, как заявляют россияне: что внутри самой дорогой ракеты РФ, - ГУР

Украинская разведка раскрыла детали конструкции ракеты, её двигателей и системы наведения.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробную информацию о российской баллистической ракете 3М22 "Циркон". В рамках проекта War&Sanctions разведчики представили интерактивную 3D-модель ракеты, рассказали о её ключевых компонентах и назвали предприятия, участвующие в производстве.

Говорится, что "Циркон" изначально разрабатывался как морская ракета – на это указывает буква "М" в обозначении 3М22. Россия планировала использовать её на атомных подводных лодках и фрегатах проекта 22350, оснащённых универсальными корабельными пусковыми установками 3С14.

Однако после начала полномасштабной войны и серьезных проблем с применением Черноморского флота РФ россияне адаптировали ракету для запуска с береговых ракетных комплексов "Бастион-М".

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Одна из наиболее показательных характеристик "Циркона" – вес его боевой части. Он составляет около 120 кг, что является чрезвычайно небольшим показателем для самой дорогой ударной ракеты РФ. Для сравнения: боевая часть российской крылатой ракеты малого класса "Бандероль" весит около 150 кг – то есть больше, чем у значительно более дорогого "Циркона".

Как отмечают в ГУР, после выхода ракеты из пускового контейнера сначала запускается стартовый двигатель. Он набирает необходимую высоту и скорость, после чего отсоединяется, а в работу вступает основной маршевый двигатель. Оба двигателя – разгонный и маршевый – используют твёрдое ракетное топливо.

Россия заявляла, что на отдельных участках траектории "Циркон" способен разгоняться до 9 Махов. Однако, по данным украинской разведки, зафиксированная на данный момент максимальная скорость 3М22 составляет не более 6,8 Маха. Причём такую скорость ракета не поддерживает на протяжении всего полёта.

За начальное выведение ракеты на курс отвечают двигатели системы ориентации и стабилизации. Они расположены на защитном обтекателе, который после выполнения своей функции отделяется от ракеты.

Что внутри "Циркона"

Ракета использует комбинированную систему наведения. На маршевом участке работает инерциальная система, а на финальном этапе – активная радиолокационная головка самонаведения. За вычисления и управление полётом отвечает бортовой цифровой вычислительный комплекс "Багет-83", который используется и в других российских баллистических ракетах. В хвостовой части расположены электрогидравлические рулевые агрегаты и аэродинамические рули. Именно они являются основными управляющими поверхностями ракеты.

Во время транспортировки рули складываются, а после выхода ракеты из пускового контейнера раскрываются. При этом вся хвостовая часть 3М22 изготовлена из титана.

Украинская разведка обнародовала не только технические характеристики ракеты. В базе War&Sanctions приведена информация о 70 предприятиях, задействованных в производстве 3М22 "Циркон", его основных систем и агрегатов. Речь идет, в частности, о предприятиях, изготавливающих корпуса ракет, двигатели и твёрдое ракетное топливо. Также ГУР раскрыло данные о должностных лицах и сотрудниках ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, а также об иностранном технологическом оборудовании, которое они используют.

Таким образом, украинская разведка фактически показала не только то, как устроен российский "Циркон", но и значительную часть производственной цепочки, стоящей за созданием этого оружия.

ГУР получило секретные данные ключевого предприятия российского ВПК

Напомним, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины в рамках спецоперации в российском киберпространстве получили стратегически важный массив закрытых данных одного из ключевых предприятий ВПК РФ – научно-исследовательского института "Полюс" им. Стельмаха. Речь шла о десятках гигабайт внутреннего документооборота и служебной информации руководящих и технических звеньев института. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что российский ВПК все больше зависит от поставок компонентов из Китая. Так, оптические детали, произведенные китайскими компаниями, являются ключевыми в системах навигации и наведения всех типов ракет оперативно-тактического уровня "Искандер".

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