Узбекистан получил первые истребители J-10CE из Китая

Предполагается, что они заменят МиГ-29 и Су-27.

Узбекистан официально подтвердил получение первых истребителей J-10CE от Китая.

Как пишет издание The Aviationist, приобретение Узбекистаном китайских истребителей J-10CE было окончательно подтверждено 28 августа, когда они появились в двухчасовом репортаже, транслируемом государственным телеканалом по случаю празднования 35-го Дня независимости.

На видео показано, как по меньшей мере шесть истребителей приземляются на авиабазе страны. В то же время количество самолетов, приобретенных Ташкентом, а также более подробные дипломатические и военные механизмы, лежащие в основе этой сделки, остаются неизвестными.

Видео дня

"На данный момент нет информации о пакете вооружений, включенном в соглашение между Узбекистаном и Китаем. Соглашение, вероятно, будет включать ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности PL-10, ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности PL-12 и ракеты класса "воздух-воздух" за пределами визуальной дальности PL-15", – пишет издание.

Отмечается, что отличительной особенностью этих J-10 является отсутствие стационарного зонда для дозаправки топливом в полёте (IFR), который обычно устанавливается на правом борту передней части фюзеляжа, за носом.

Причина отсутствия зонда не подтверждена, однако Узбекистан не эксплуатирует самолеты для дозаправки в воздухе, а также не имеет военной ориентации для дальних экспедиционных полетов. Все самолеты также оснащены тремя внешними топливными баками – двумя подкрыльными и одним центральным – которые используются для полетов на большую дальность.

J-10 вылетели из Чэнду в центральном Китае и преодолели 3000-километровый маршрут до Узбекистана, хотя неизвестно, где именно они остановились для дозаправки.

В то же время украинский портал Defense Express отмечает, что на данный момент военно-воздушные силы Узбекистана из боевой авиации имеют в строю 12 истребителей МиГ-29 и 12 штурмовиков Су-25, а кроме того – ещё 18 МиГ-29, 26 Су-27 и 15 Су-24 на хранении.

Об их приобретении для замены МиГ-29 и Су-27 для Узбекистана речь шла еще в апреле 2025 года.

Там добавили, что к моменту приобретения этих истребителей Узбекистан также имел китайский клон С-300, а затем продемонстрировал другие секретно полученные ЗРК из Китая в качестве возможной замены С-125.

Новые китайские истребители – что известно

Как сообщал УНИАН, Китай продолжает быстрыми темпами расширять парк истребителей пятого поколения J-20 Mighty Dragon.

По оценкам военных аналитиков, по состоянию на середину 2026 года Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая уже получили около 500 таких самолетов, что делает J-20 одним из самых массовых современных истребителей в мире.

Несмотря на то, что в последнее время внимание приковано к китайским боевым самолетам шестого поколения, именно J-20 остается ключевым элементом модернизации китайской авиации. Аналитики отмечают, что главным преимуществом программы стали не только технологии малозаметности, но и беспрецедентные темпы серийного производства.

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