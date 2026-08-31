В Украине евро подешевел: курс валют в последний день лета

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,33 грн, а евро – 51,54 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 31 августа, не изменился и составляет 44,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,33 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 52,24 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,54 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,81 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,70 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,10 грн/евро, а курс продажи – 51,88 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 31 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшие недели на валютный рынок будут одновременно оказывать давление несколько факторов, среди которых военные риски, состояние внешней торговли и спрос импортеров на валюту. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 6 сентября будет находиться в пределах 44,6–45,1 гривни на межбанковском рынке и 44,6–45,2 гривни на наличном рынке.

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