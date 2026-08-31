Уроки в укрытиях и во вторую смену: к чему готовиться школьникам Киева

Решения могут быть временными и меняться в зависимости от угрозы со стороны дронов и ракет.

Первую неделю учебного года школы Киева планируют начать в очно-дистанционном формате, при этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат обучения, если этого потребует ситуация с безопасностью. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

По его словам, последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня.

"Например, 28 августа в Киеве воздушные тревоги длились в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытия, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе", – отметил он.

Видео дня

Мондриевский рассказал, что сейчас в столице определили различные варианты – от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения.

Кроме того, как продолжил заместитель главы КГГА, рассматривается возможность работы во вторую смену.

"Решения могут быть временными и меняться в зависимости от угрозы со стороны дронов и ракет, однако в первую очередь – в интересах безопасности детей и работников", – добавил он.

В Департаменте образования и науки КГГА добавили, что родители смогут выбирать подходящий для их ситуации формат обучения – в рамках тех моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив.

"Например, одна из моделей, которую сейчас рассматриваем, – организация в убежище очного обучения для учеников начальной школы и отдельного помещения, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн. Впрочем, это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей убежища и ситуации с безопасностью", – пояснила директор Департамента Елена Фиданян.

Длительные воздушные тревоги – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия внезапно резко увеличила количество атак на Киев и их продолжительность. Например, в четверг было зафиксировано рекордное количество волн атак дронов-камикадзе на столицу.

Всего Киев провел 872 минуты – почти 15 часов – под воздушной тревогой в тот день.

По имеющимся данным, это было наибольшее количество воздушных тревог, которые пережил Киев с первых дней полномасштабной войны. Предыдущий рекорд был установлен 1 марта 2022 года, когда в Киеве воздушную тревогу объявляли 12 раз за один день. Кроме того, "до утра 28 августа в столице прозвучало еще восемь воздушных тревог, поскольку российские войска продолжали атаковать Киев и прилегающие районы в течение ночи".

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