Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.

На юге в течение ночи Вооруженные силы Украины нанесли два авиационных удара по системам противовоздушной обороны (ПВО) российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"В течение ночи нашей авиацией нанесено два удара по позициям противовоздушной обороны врага, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 70 задач. Потери врага доразведываются", - сказал Назаров.

Потери России на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по врагу: 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три - по взводным опорным пунктам, а также три - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Сегодня, 30 октября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о новых потерях противника. В частности, за 29 октября было уничтожено две единицы средств ПВО.

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