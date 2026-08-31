В Steam началась новая распродажа: цены на игры стартуют от 16 грн

Steam порадовал своих пользователей очередными скидками. На этот раз в магазине стартовала распродажа Discover. Play. Repeat. В ней участвуют игры разнообразных жанров, стилей и настроений, чтобы геймеры находили что-то необычное и удивительное.
Акция действует до 10 сентября, однако разные игры будут пропадать из распродажи до истечения оставшегося времени. В это время геймерам доступны тысячи товаров Steam со скидками до 92%.
Лучшие игры в Steam со скидками
- Hell is Us – 600 грн (−60%)
- Middle-earth: The Shadow Bundle – 184 грн (−90%)
- ARK: Survival Ascended – 411 грн (−75%)
- Manor Lords – 389 грн (−35%)
Far Far West – 279 грн (−20%)
- Still Wakes the Deep – 164 грн (−77%)
- The Forgotten City – 166 грн (−80%)
- The Last Spell – 128 грн (−75%)
- Songs of Silence – 267 грн (−69%)
- Ravenswatch – 207 грн (−50%)
- Car For Sale Simulator – 144 грн (−60%)
- Symphony of War: The Nephilim Saga – 136 грн (−65%)
- STAR WARS: Bounty Hunter – 166 грн (−60%)
- Tails of Iron – 79 грн (−80%)
Edge Of Eternity – 56 грн (−85%)
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – 39 грн (−90%)
- Train Valley 2 – 18 грн (−92%)
- WRC 4 FIA World Rally Championship – 16 грн (−91%)
- Truck Racer – 16 грн (−91%)
Все предложения можно посмотреть на странице распродажи в Steam.
Вскоре после окончания этой распродажи, 10 сентября, в Steam начнется другая – фестиваль программирования и групповых ролевых игр. А уже 1 октября стартует крупная осенняя распродажа.
Параллельно в PS Store проходит крупная распродажа, приуроченная к выставке Gamescom 2026. В рамках акции со скидками до 90% можно приобрести более 5000 игр и различных дополнений к ним.