В Steam началась новая распродажа: цены на игры стартуют от 16 грн

Акция продлится до 10 сентября.

Steam порадовал своих пользователей очередными скидками. На этот раз в магазине стартовала распродажа Discover. Play. Repeat. В ней участвуют игры разнообразных жанров, стилей и настроений, чтобы геймеры находили что-то необычное и удивительное.

Акция действует до 10 сентября, однако разные игры будут пропадать из распродажи до истечения оставшегося времени. В это время геймерам доступны тысячи товаров Steam со скидками до 92%.

Лучшие игры в Steam со скидками

Hell is Us – 600 грн (−60%)

Middle-earth: The Shadow Bundle – 184 грн (−90%)

ARK: Survival Ascended – 411 грн (−75%)

Manor Lords – 389 грн (−35%)

Far Far West – 279 грн (−20%)

Still Wakes the Deep – 164 грн (−77%)

The Forgotten City – 166 грн (−80%)

The Last Spell – 128 грн (−75%)

Songs of Silence – 267 грн (−69%)

Ravenswatch – 207 грн (−50%)

Car For Sale Simulator – 144 грн (−60%)

Symphony of War: The Nephilim Saga – 136 грн (−65%)

STAR WARS: Bounty Hunter – 166 грн (−60%)

Tails of Iron – 79 грн (−80%)

Edge Of Eternity – 56 грн (−85%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – 39 грн (−90%)

Train Valley 2 – 18 грн (−92%)

WRC 4 FIA World Rally Championship – 16 грн (−91%)

Truck Racer – 16 грн (−91%)

Все предложения можно посмотреть на странице распродажи в Steam.

Видео дня

Вскоре после окончания этой распродажи, 10 сентября, в Steam начнется другая – фестиваль программирования и групповых ролевых игр. А уже 1 октября стартует крупная осенняя распродажа.

Параллельно в PS Store проходит крупная распродажа, приуроченная к выставке Gamescom 2026. В рамках акции со скидками до 90% можно приобрести более 5000 игр и различных дополнений к ним.

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