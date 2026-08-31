Россия нанесла новый удар по складам Varus и АТБ

Враг атаковал ряд складских помещений в Киевской области.

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 31 августа, атаковали склады двух крупных торговых сетей в Киевской области.

"Снова атакован склад Varus в Киевской области. Атака нанесла значительный ущерб: повреждено и уничтожено большое количество наших товаров. Из-за этого в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов", – сообщила пресс-служба компании.

В Varus подчеркивают, что никто из сотрудников не пострадал, и это самое главное. В компании уже работают над возобновлением поставок и обеспечением магазинов необходимым ассортиментом. На данный момент все магазины сети открыты и работают в обычном режиме.

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"В то же время мы искренне сочувствуем нашим партнерам, чьи товары хранились на складских площадках рядом с нами и также пострадали в результате атаки", – добавили в компании.

Кроме того, враг атаковал склады АТБ в поселке Погребы Броварского района. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

По данным главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, в результате утренней атаки врага на Киевскую область ранения получили четверо человек.

"Враг продолжает атаковать гражданские объекты. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе – три складских помещения и многоквартирный дом. Россия в очередной раз наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Работаем над ликвидацией последствий атаки", – говорится в сообщении.

Дефицит продуктов в Украине – главные новости

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран заявил, что в Украине нет дефицита продуктов, а все сообщения об этом или так называемый "голод" – работа враждебной информационно-пропагандистской машины и местных "полезных идиотов", стремящихся к популярности и просмотрам.

Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы покрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продукции.

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