iPhone пережил падение с высоты 30 км: смартфон сбросили из стратосферы (видео)

Эксперимент был официально проверен и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Современный телефон может получить серьезные повреждения даже после падения с высоты человеческого роста. Однако обычный iPhone 17 Pro смог пережить гораздо более экстремальное испытание – его сбросили с высоты более 30 километров, после чего аппарат приземлился в безлюдной части Швеции и сохранил работоспособность. Эксперимент был официально проверен и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Как пишет PiataAuto.md, необычное испытание организовал производитель защитных чехлов Rhinoshield совместно с компанией Sent Into Space. Для эксперимента взяли новый iPhone 17 Pro и поместили его в специальный чехол Rhinoshield AirX.

При разработке AirX инженеры вдохновлялись технологиями автомобильной промышленности, особенно конструкциями, которые используются при краш-тестах. В современных автомобилях специальные зоны кузова поглощают и рассеивают энергию удара, тогда как жесткая конструкция салона должна защищать пассажиров.

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По такому же принципу создали и этот чехол: его внутренняя часть представляет собой прочную конструкцию, а внешняя оснащена специально рассчитанными элементами для поглощения и рассеивания энергии удара.

По словам Rhinoshield, использование подобных технологий позволило направить энергию удара подальше от чувствительных компонентов смартфона и снизить силу удара на 81 % по сравнению с обычными защитными чехлами. Поэтому падение iPhone 17 Pro из стратосферы должно было стать максимально жесткой проверкой эффективности этой технологии.

iPhone 17 Pro выдержал падение с высоты 30 км

Для эксперимента использовали специальный воздушный шар, способный подняться на высоту более 30 км. Когда устройство достигло стратосферы, его сбросили на землю без какой-либо страховки. На поиски iPhone ушло 5 часов: из-за сильного бокового ветра устройство приземлилось не там, где планировалось.

На первый взгляд падение с высоты более 30 километров должно было гарантированно уничтожить телефон. Но к всеобщему удивлению iPhone 17 Pro отлично пережил падение из стратосферы. Чехол полностью защитил корпус, а экран не разбился.

Отчасти это объясняется его массой – около 204 граммов – и сравнительно небольшой площадью поверхности. Из-за сопротивления воздуха устройство постепенно замедляется и не может бесконечно набирать скорость. Обычно падающий смартфон достигает скорости порядка 60–70 км/ч, а на отдельных этапах она может возрастать до 100–120 км/ч.

В случае с этим экспериментом падение продолжалось около 25 минут, а средняя скорость составила около 73,5 км/ч. При этом смартфону пришлось выдержать не только удар о землю, но и экстремально низкую температуру – в ходе испытания она опускалась до -60 °C.

В результате компании Rhinoshield и Sent Into Space установили рекорд Гиннесса за самое высокое падение мобильного телефона в чехле на естественный рельеф.

Ранее в сети завирусилась история, что iPhone выпал из самолета с высоты 5 км и продолжил работать. Более того, на экране не оказалось ни царапины.

Популярный ютубер JerryRigEverything, профессионально занимающийся уничтожением гаджетов, подводя итоги 2025 года выделил iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. По его словам, флагманские айфоны – самые аккуратные модели на рынке с точки зрения внутренней компоновки.

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