США впервые за долгое время атаковали иранские пусковые установки в районе Ормуза, – CNN

Местные жители сообщали о взрывах в районе острова Ларак.

В воскресенье, 30 августа, армия США впервые за более чем месяц нанесла удары по иранским объектам. Об этом сообщает CNN, добавляя, что под атакой оказался остров Ларак у Ормузского пролива.

Как сообщил СМИ американский чиновник, на этом острове "были замечены силы, готовившиеся к запуску ракет с минами по Ормузскому проливу". Поэтому американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове. Местные СМИ, которые цитирует CNN, сообщают о том, что в этом районе раздались взрывы.

"Иран создал угрозу, а американские военные ликвидировали ее, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободный поток мировой торговли", – цитирует издание Тима Хокинса, пресс-секретаря Центрального командования США.

Видео дня

В Иране отреагировали на атаку США, заявив, что этот удар является "стратегической и смертельной ошибкой" администрации Трампа. Также Тегеран пообещал принять меры возмездия. Позже стало известно, что Иран атаковал американские базы в Иордании и ОАЭ.

Война на Ближнем Востоке: важные новости

Напомним, ранее Трамп делал ряд заявлений о якобы успехах США на Ближнем Востоке. В частности , во время одной из таких речей президент США заявил, что американские войска установили "полный контроль" над Ормузским проливом.

В Иране же высмеяли это заявление, заявив, что стратегический маршрут невозможно "захватить" с помощью заявлений в соцсетях, военной силы или политических приказов. Там также заявили, что Тегеран не боится угроз Вашингтона и "не испугается демонстрации силы".

Вас также могут заинтересовать новости: