Этот формат отдыха может спасти Европу от чрезмерного туризма: в чем секрет

Пешие походы способны смягчить некоторые негативные последствия овертуризма.

Чрезмерный туризм в популярных точках Европы вынуждает путешественников придумывають все новые варианты отдыха, нередко ограничивая свои планы или желания, как, например, в случае с "мини-туризмом".

Однако теперь эксперты предлагают обратить внимание еще на один формат путешествий, который позволит туристам посетить даже самые популярные места, но при этом смягчая негативные последствия овертуризма – как для самих себя, так и местных общин.

Речь идет о длительных неторопливых пеших путешествиях (walking holiday), которые еще до недавнего момента считались скорее хобби для ограниченного числа туристов, пишет Euronews Travel.

Видео дня

Издание отмечает, что за последний год в британском сегменте Google фиксировался рост поисковых запросов на такой формат отдыха примерно на 60%.

"Чрезмерный туризм – это не просто количество туристов, это концентрация", – поясняет специалист по пешим походам и жительница Греции Анни Антонату.

В качестве примера она приводи печальноизвестный греческий остров Санторини, который толпы круизных туристов уже превартили в одну сплошную очередь. Однако пешие походы здесь, по ее словам, обеспечивают более сбалансированный стиль туризма.

"Вместо того чтобы концентрироваться на известных смотровых площадках в часы пик, туристы рассредоточиваются по деревням, тропам и менее известным островам", – пояснила Антонату.

При этом, добавляет эксперт, путешествуя без лишней спешки вне пикового сезона, пешие туристы в основном тратят деньги на местные бизнес, включая гостиницы, паромные компании, пекарни и таверны.

Согласен с ней и гид компании Exodus Adventure Travels Вериано Верде, который проводит пешие туры по итальянскому Амальфитанскому побережью, попавшему в новости в начале этого года, когда вирусное видео показало местных жителей, "запертых" в своих домах, пока туристы теснились плечом к плечу на узких улочках или в очередях на паромы.

По его словам, пешие прогулки – это беспроигрышный вариант: местные жители и предприятия получают выгоду, а туристы наслаждаются более уединенным и запоминающимся способом познакомиться с настоящим Амальфи и окрестными деревнями.

"Прелесть жизни в маленькой деревне заключается в том, чтобы ощутить истинную аутентичность места и повседневную жизнь, как местный житель. Даже сегодня многие живут в 300-400 шагах от главной дороги, а в некоторых районах люди передвигаются почти исключительно пешком", – говорит он.

Чрезмерный туризм в Европе

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, едва ли не больше всех в Европе от овертуризма страдает испанская Барселона. Однако есть несколько простых способов быть "хорошим туристом".

При этом эксперты назвали самые переполненные места в Европе в этом году, где турстов больше, чем местных жителей. В "лидерах" – Греция.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.