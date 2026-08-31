800 реактивных дронов за 4 дня: Игнат рассказал о новой тактике атак России на Киев

Результаты уничтожения реактивных "Шахедов" хуже, чем обычных, констатировал Игнат.

Россия несколько дней подряд наносит удары беспилотниками, большинство из которых реактивные, главное направление атак – Киев.

Об этом заявил в ходе телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что большинство дронов, особенно тех, что летают днем, являются реактивными.

Игнат сообщил, что за крайние 4 суток россияне запустили более 1,5 тыс. БПЛА, из которых около 800 – реактивные.

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Он подчеркнул, что общий показатель сбиваемых беспилотников достаточно высок – 88–90%, а в отношении реактивных БПЛА он ниже из-за их высокой скорости. По его словам, атаки реактивными дроами происходят со всех направлений.

Игнат напомнил, что россияне увеличили использование реактивных БПЛА в июле – тогда их было запущено в 5 раз больше по сравнению с июнем. Он добавил, что по итогам августа их количество может еще увеличиться.

По его словам, также увеличилось количество применений "Бандеролей", которые летят со скоростью до 600 км/ч. Он отметил, что их сбивать сложнее, поэтому по ним отрабатывают зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и авиация с ракетами класса "воздух-воздух".

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ сообщил, что российские атаки направлены не только на оказание психологического давления на жителей столицы Украины, но и на конкретные цели – логистические и торговые центры, почтовые терминалы, объекты критической инфраструктуры и другие стратегические объекты.

Игнат сказал, что по найденным обломкам "Шахедов" ясно, что они были произведены буквально две недели назад. Что касается стоимости дронов, Игнат отметил, что реактивные беспилотники значительно дороже обычных.

Ситуация с реактивными "Шахедами"

Как сообщал УНИАН, Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве, рассказал, что ситуация с использованием Россией реактивных "Шахедов" с короткими интервалами между запусками была предсказуемой, однако своевременной реакции на это не последовало.

По его словам, основная задача сейчас – поиск решений, которые позволят автоматизировать противодействие таким угрозам. Речь идет, в частности, о создании беспилотников на реактивной тяге или дешёвых ракет. Храпчинский сказал, что необходимо уже к концу сентября предложить какое-то решение по противодействию реактивным "Шахедам".

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