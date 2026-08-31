РФ уничтожила ключевую сортировочную линию 'Новой почты' в Одессе

Враг атаковал инновационный терминал "Новой почты".

Сегодня российская оккупационная армия нанесла удар дроном по важному терминалу "Новой почты". Об этом заявила пресс-служба компании.

"Враг атаковал беспилотником инновационный терминал "Новой почты" в Одессе. В результате попадания уничтожена ключевая сортировочная линия. Это было оборудование европейского стандарта, которое, к сожалению, не подлежит восстановлению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники живы, пострадавших нет.

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В компании подчеркивают, что, несмотря на атаку, "Новая почта" продолжает работать – уже задействованы резервные логистические схемы.

Актуальный статус отправлений клиенты могут посмотреть, как и раньше, в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате попадания произошло разрушение здания "Новой почты" с последующим возгоранием.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Со стороны ГСЧС было задействовано более 30 спасателей.

Убытки украинского бизнеса от ударов РФ

Ранее председатель финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что из-за российских атак ряд компаний, среди которых "Эпицентр", Rozetka, "Новая Почта", "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки работы.

По его словам, ситуация крайне сложная. В частности, Rozetka потеряла 70 млн долларов. Речь идет о деньгах, которые выведены из оборота – их неоткуда вернуть. "Эпицентр" потерял самый современный завод во всей Европе.

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