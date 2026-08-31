'Инженерный прорыв': Китай создал уникальный сверхмощный кран

Сегодня в Китае наблюдается высокий спрос на сверхкрупные круговые рельсовые краны.

В Китае создали первый в мире круговой рельсовый кран грузоподъемностью 14 000 тонн – он стал рекордсменом в своем классе. Об этом сообщает Global Times.

По словам специалистов, это стало технологическим прорывом в области грузоподъемного оборудования, предназначенного для строительства атомных электростанций, морского строительства и масштабных проектов в области ветроэнергетики.

Проект совместно разработали китайский производитель строительной техники XCMG и компания Sinopec Heavy Lifting & Transportation Co. Компании начали совместные исследования в 2015 году, а в октябре 2025 года подписали контракт на создание первого в мире кругового рельсового крана грузоподъемностью 14 000 тонн.

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Машина, которую называют "жемчужиной" крановой отрасли, способна синхронизировать более 100 поворотных двигателей с точностью до миллиметра. Она позволяет повысить эффективность работы на 25%, а ключевые показатели эффективности соответствуют ведущим мировым стандартам.

При создании крана были осуществлены технологические прорывы в сфере расчетов взаимодействия сверхкрупных систем и высокоточного синхронного управления несколькими механизмами.

Конструкция крана, адаптированная к различным условиям, позволяет эксплуатировать его как на больших, так и на малых рабочих радиусах. Это дает возможность использовать машину в сложных строительных проектах, в частности в химической и атомной промышленности.

Особенно заметны преимущества нового крана при строительстве атомных электростанций. На ядерных объектах ограничения по радиусу действия и грузоподъемности кранов традиционно сужают площадь, которую можно охватить за одну операцию. Из-за этого по мере продвижения строительства краны приходится неоднократно перемещать. Новый кран способен поднимать больше модулей с одной позиции, что значительно повышает эффективность строительства.

Отметим, что сегодня в Китае наблюдается высокий спрос на сверхкрупные круговые рельсовые краны и другое критически важное оборудование для строительства АЭС.

Аналитики отмечают, что производство такого оборудования поможет обеспечить соблюдение сроков и безопасность реализации масштабных национальных проектов. Это позволит энергоблокам АЭС раньше подключаться к сети и начинать вырабатывать электроэнергию.

Новые технологии Китая – последние новости

Китайский узкофюзеляжный лайнер COMAC C919 совершил свой первый регулярный международный пассажирский рейс. Самолет совершил перелет из Пекина в столицу Монголии Улан-Батор. Отныне C919 будет выполнять рейсы в обоих направлениях по этому маршруту, заменив на нем Boeing 737.

В то же время надёжность китайского лайнера вызывает определённые вопросы. По неподтверждённой информации, качество самолётов уже стало причиной недовольства со стороны перевозчика China Southern Airlines. Среди выявленных проблем – повреждение креплений контуров пожарной сигнализации и отслоение панели закрылков.

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