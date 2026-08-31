'Все разбито в щепки': очевидцы рассказали об ударах РФ по селу Мила, – The Guardian

Местные жители рассказывают о разрушенных домах, пожарах и боеприпасах, разлетевшихся по их дворам.

В селе Мила под Киевом люди приходят в себя после масштабного взрыва, произошедшего в результате удара российского беспилотника по складу боеприпасов.

Прошло около полутора суток после атаки, но на территории населенного пункта до сих пор находят опасные обломки и боеприпасы. По последним данным, число погибших возросло до 38 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, пишет The Guardian.

Среди погибших – 30 жителей дома престарелых, расположенного неподалеку от склада.

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Местные жители теперь не только пытаются восстановить свои дома, но и задают вопрос, почему склад с боеприпасами разместили рядом с жилой застройкой.

"Здесь живут люди, это деревня"

61-летний Владимир показал журналистам последствия взрыва на территории своего дома. Крышу дома снесло, задние окна разбиты, теплица разрушена, а огород после пожара почернел.

Место падения беспилотника находится примерно в 300 метрах от его дома.

"Виноваты те, кто здесь устроил склад. Здесь живут люди, это деревня. Здесь нельзя такое держать", – возмущается 65-летняя Вера, которая вместе с сыном Сергеем во время взрывов пряталась в небольшом укрытии возле дома.

По словам местных жителей, после первого удара около 20:00 взрывы продолжались примерно шесть часов. Они слышали десятки детонаций.

Сергей рассказал, что до атаки даже не знал о наличии склада боеприпасов поблизости:

"Я думал, что там хранится гуманитарная помощь".

Во дворах находят боеприпасы

После завершения основной серии взрывов на территории домов начали находить опасные предметы. По словам Сергея, на его участке обнаружили реактивный снаряд от установки "Град", несколько мин и кассетные боеприпасы. Часть из них уже убрали саперы.

В то же время возле дома до сих пор оставалась коробка с патронами, которую нашли в полуразрушенной крыше.

Еще больше опасных предметов осталось в лесу за домами. Журналисты видели там обгоревшие участки, коробки с патронами и другие боеприпасы. В одном месте, по описанию очевидцев, произошел взрыв противотанковой мины.

Спасатели и другие службы продолжают расчищать территорию, но работы приходится прерывать из-за новых угроз с воздуха.

Это уже не первый случай

Удар по Милой произошел после другой атаки на склад боеприпасов в Вишневом. В результате того инцидента погибли девять человек, а около 280 домов получили повреждения. После атаки двое человек были задержаны по подозрению в том, что они разрешили хранить оружие в неположенном месте.

Президент Украины Владимир Зеленский после нового удара заявил, что подобная ситуация повторилась.

Местонахождение склада в Милой в настоящее время является предметом уголовного расследования украинской разведывательной службы.

"Путин! Кто же еще?"

Для местных жителей вопрос ответственности имеет два уровня. Людмила, чья взрослая дочь находилась в доме недалеко от места падения беспилотника, рассказала, что ее дом также сильно пострадал. Окна, выходившие в сторону склада, были выбиты.

Женщина вспоминает, что подобный инцидент уже произошел в начале июля недалеко от Киева:

"Посмотрите, что здесь происходит. Здесь все разбито вдребезги. Вишневого им было недостаточно, так что еще где-то было. Нет, они все это выбросили прямо возле огородов людей, прямо на пороге их домов".

По ее словам, после взрыва вокруг до сих пор остаются боеприпасы. Когда женщину спросили, кого она считает ответственным за гибель людей и разрушения, ее ответ был однозначным:

"Путин! Кто же еще? И те, кто здесь устроил депо".

Удар по селу Мила: последние новости

Напомним, трагедия в Миле произошла на фоне усиления российских ударов по Киеву и области. В то же время Украина также наносит удары по военным объектам на территории России, в частности по складам боеприпасов, что делает вопрос безопасности их размещения особенно острым.

AP пишет, что в результате удара по населенному пункту Мила зафиксировано наибольшее количество погибших среди гражданского населения с начала 2026 года. Отмечается, что под ударом оказался склад, на котором могли незаконно храниться боеприпасы. Это привело к детонации и разрушению окружающих зданий.

На фоне этой трагедии The Wall Street Journal пишет, что Украина и РФ усиливают удары на большие расстояния друг по другу. Впрочем, как отмечают журналисты, такая стратегия не приближает окончание войны. Издание пишет, что на данный момент ни одна из сторон не близка к тому, чтобы сломиться.

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