Паранойя Путина начала парализовать Россию, – Foreign Affairs

Должностные лица не сообщают руководству о проблемах, пока те не приобретут критический характер.

На фоне отсутствия перспектив завершения войны в Украине Кремль усиливает контроль над собственным народом. Об этом пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения ограничения для населения в РФ регулярно ужесточаются. Менее очевидным, но не менее важным является резкое изменение в доктрине внутренней безопасности в РФ, отмечает издание.

Поскольку на фоне войны Кремлю нужна более агрессивная стратегия, чтобы держать под контролем вероятных оппозиционеров и рядовых россиян. В частности, ФСБ, которая в последние десятилетия сосредоточивалась на борьбе с терроризмом, сейчас занимается поиском шпионов. И все это приводит к всеобщей паранойе.

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"Правление, основанное на охоте на шпионов и паранойе, имеет серьезные последствия. Поскольку государственные учреждения и частные предприятия боятся репрессий со стороны ФСБ, они начали скрывать точные данные, избегать принятия решений и в целом переключаться на режим выживания. Среди рядовых россиян и государственных служащих распространение социального контроля и преследований за государственную измену создало повсеместный климат недоверия и усилило ощущение паралича", – отмечает издание.

Журналисты добавляют, что в РФ часто под предлогом "борьбы со шпионами" арестовывают людей, которые не поддерживают государственную политику. В частности, выступают против острой конфронтации с Западом. Отмечается, что если до полномасштабного вторжения в РФ ежегодно возбуждалось 10–15 дел о государственной измене, то уже в 2024 году их число выросло до 361, а за первый квартал 2026 года было зарегистрировано 143 таких дела

И хотя такой подход позволяет Кремлю усиливать свой политический контроль, это в то же время подрывает способность управлять государством, отмечает издание. Поскольку попытки превратить любую мнимую политическую угрозу в потенциальный акт государственной измены приводят к тому, что государство опирается не на правовые нормы, а на "секретные оценки ФСБ". И на этом фоне российские элиты скрывают от руководства страны всё больше информации, которая может не понравиться Кремлю. Всё это приводит к тому, что чиновники не сообщают о проблемах до тех пор, пока они не перерастут в кризисные ситуации.

"Для Кремля сегодня риск паралича элит является реальным: теперь он распространяется не только на исследовательское и экспертное сообщество, но и на высших чиновников и лидеров промышленности в Москве и регионах. Разрушая петлю обратной связи, необходимую любому стабильному правительству, даже самому авторитарному, для того чтобы оставаться у власти, режим Путина становится менее способным понимать реальное положение дел в России. А это в долгосрочной перспективе может сделать Путина гораздо более уязвимым перед лицом настоящего политического кризиса", – подытоживает издание.

Репрессии в РФ: что известно

Ранее издание The Washington Post сообщало, что на фоне приближающихся выборов РФ усиливает подавление антивоенных настроений в стране. Это, в частности, видно на примере запрета баллотироваться кандидатам, которые проявляют хоть какое-либо несогласие с войной в Украине.

Отметим, что президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет поддержку в вопросе прекращения войны даже в окружении Путина. По словам украинского президента, в РФ все больше людей понимают последствия затягивания этой войны.

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