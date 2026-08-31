Для одной дороги использовали более миллиона старых шин: зачем их заложили под покрытие

Старые шины, которые в противном случае могли бы годами оставаться отходами, превратили в строительный ресурс.

В США старые автомобильные шины используют при строительстве дорог. Измельченная резина помогает укреплять насыпи на слабых грунтах и одновременно позволяет экономить средства.

Инженеры ежегодно перерабатывают около миллиона старых шин в специальный легкий наполнитель для дорожного строительства. Резину измельчают до состояния, напоминающего щебень, после чего используют при возведении насыпей на участках со слабыми основаниями, пишет Economic Times.

Одним из крупнейших подобных проектов стала транспортная развязка возле аэропорта Портленда. Для ее строительства переработали около 1,2 млн автомобильных шин. Полученный материал использовали в подъездных насыпях, расположенных на слое морской глины толщиной примерно 12,2 м.

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Главное преимущество измельченной резины – ее небольшой вес. Дло в том, что грунтовая насыпь сильно давит на слабый грунт, в результате основание может проседать, а сама дорога – терять качество.

Щебень из шин значительно легче традиционных материалов, поэтому снижает нагрузку на основание. Это особенно важно там, где укрепить или полностью заменить слабый грунт слишком сложно и дорого.

В случае с развязкой аэропорта Портленда использование резинового наполнителя позволило не только решить инженерную проблему, но и сэкономить $250 тыс. по сравнению с альтернативными легкими материалами.

Это не просто отходы под дорогой

Инженеры подчеркнули, что измельченные шины не просто закапывают под дорожным полотном. Материал используется как специально подготовленный инженерный заполнитель и должен укладываться с учетом требований к дренажу, осадке и устойчивости насыпи.

При правильном применении резиновый щебень помогает снизить давление на мягкие глинистые грунты, уменьшить риск их осадки и сократить объем традиционных материалов – песка и гравия.

Таким образом, старые шины, которые в противном случае могли бы годами оставаться отходами, превращаются в строительный ресурс. При этом их использование позволяет одновременно решать экологическую проблему и снижать стоимость некоторых дорожных проектов.

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