Силы обороны 'разнесли' командно-штабную машину из состава ЗРК С-400, – Генштаб

Также был поражен пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя.

За прошедшие сутки и в ночь на 31 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, в частности, была поражена радиолокационная станция противника в Деснянском районе Брянской области РФ.

Вместе с тем, в районе Плоскобукреевки Брянской области РФ была поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Также, по информации Генштаба, поражен узел связи подразделения противника в Зимнем Белгородской области РФ и пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя Запорожской области.

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"Среди прочего были поражены склады материально-технических средств подразделений противника в Кир-Байларе (ТОТ АР Крым), Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области РФ", – говорится в сообщении.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника. В Киришах Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод "Киришский", что привело к возгоранию на территории предприятия. Это второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ и крупнейший на Северо-Западе страны, расположенный в Ленинградской области.

Также в Миллерово Ростовской области РФ поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ нанесен удар по аэродрому "Ейск", что привело к пожару на территории объекта.

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