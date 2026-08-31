Китай строит дорожное кольцо на 27 тысяч км: оно протянется через горы и пустыни

Перспектива появления непрерывного маршрута, практически опоясывающего страну, привлекла внимание туристов.

Китай работает над созданием своего "золотого кольца". Этот маршрут составит примерно две трети окружности Земли и будет проходить мимо ледников, суровых ущелий, лесов, водопадов и океанов.

Издание Global Times пишет, что Министерство транспорта Китая недавно объявило, что автомагистрали G219, G331 и G228 соединят во время реализации 15-го пятилетнего плана (2026–2030 гг.), создав таким образом сверхдлинный наземный кольцевой маршрут, получивший название "Золотое внешнее кольцо". В целом трасса растянется на около 27 000 километров, а на реализацию проекта около 47 миллиардов евро.

Туристы заинтересовались новым маршрутом

Известная как "самая красивая приграничная автомагистраль", трасса G331 на севере Китая занимает около 9 200 километров от Даньдуна в провинции Ляонин на северо-востоке страны до Алтая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе, соединяя равнины, леса, степи и горы.

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Далее на запад трасса G219 отличается наибольшим перепадом высот и самым богатым разнообразием ландшафтов и экосистем среди этих трёх маршрутов. Она проходит через крупнейшую пустыню Китая – Такла-Макан, плато Цинхай-Сицзан, известное как "Крыша мира", Гималаи и изрезанные ущелья горного массива Хэндуань на юго-западе Китая.

Ещё одна автомагистраль G228, пролегающая вдоль побережья, соединяет все основные прибрежные порты, пересекая реки Ялу, Ляохэ, Хайхэ, Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы и Чжуцзян.

Хотя большинству людей в первую очередь на ум приходят разнообразные и впечатляющие виды, открывающиеся вдоль кольца, аналитики увидели его значение в экономическом росте, безопасности и открытости.

Перспектива появления непрерывного маршрута, практически опоясывающего страну, уже привлекла внимание китайских любителей путешествий. По данным информационного агентства Xinhua, в первом полугодии этого года коридор G331 посетили более 2 миллионов туристов. Приграничные населённые пункты активно используют возможности, открывающиеся в сфере туризма, предлагая гостям проживание в частных домах, услуги общественного питания и сельскохозяйственную продукцию.

Экономическая составляющая проекта

Простираясь за пределы границ и побережья Китая, это "кольцо" также соединит внутренние торговые маршруты с мировыми рынками.

На западе он может соединяться с Новым международным торгово-транспортным коридором "суша-море" и железнодорожным экспрессом "Китай-Европа", а на востоке – с морскими внешнеторговыми маршрутами. Соединяя крупные прибрежные порты по всей стране с пограничными пунктами пропуска, он позволит сухопутным портам Китая, граничащим с Центральной Азией, Юго-Восточной Азией и другими регионами.

"Благодаря интеграции прибрежных портов, пограничных переходов и внутренних логистических узлов в более целостную транспортную сеть различные виды транспорта будут взаимодействовать друг с другом, что позволит снизить затраты, повысить эффективность и уменьшить риски за счет предоставления большего выбора вариантов для людей и грузов", – заявила президент Китайской ассоциации автомобильного транспорта Ван Лимей.

Она отметила, что если какой-либо конкретный маршрут или сектор транспорта в рамках этой системы не сможет продолжать работу из-за непредвиденных обстоятельств, то альтернативные каналы смогут обеспечить резервные варианты, что не только повысит эффективность перевозок, но и укрепит устойчивость транспортной системы в целом и ее способность реагировать на риски.

Ранее УНИАН писал, что новый поезд впервые за десятилетие соединил Финляндию и Швецию.

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