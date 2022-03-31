Украине нужна система безопасности 24/7, когда в случае агрессии против Украины без каких-либо дополнительных решений она может получить полную военную, финансовую, дипломатическую и гуманитарную поддержку.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская армия выше по уровню, чем некоторые армии НАТО.

Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам.

По словам Ермака, фиксация желания вступить в НАТО в Конституции - это не защита от войны.

"Мы нуждаемся в настоящей защите. Мы убеждены, что наша армия выше по уровню, чем некоторые армии НАТО, и возможно завтра НАТО скажет: "Заходите в НАТО", но если это не произойдет, то мы должны построить работающую систему безопасности, новую систему безопасности, в центре которой будет Украина", - отметил он.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украине нужна система безопасности 24/7, когда в случае агрессии против Украины без каких-либо дополнительных решений она может получить полную военную, финансовую, дипломатическую и гуманитарную поддержку.

"Это как 911, когда 24 часа в сутки ты имеешь возможность набрать и получить помощь", - уточнил он.

Напомним, по мнению Ермака, РФ считает нежелание Запада закрывать небо "слабостью демократии и вседозволенностью".

Вас также могут заинтересовать новости: