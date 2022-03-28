Он подчеркивает, что чем дольше партнеры Украины колеблются, тем больше будет ракет и наглее будет становиться диктатура.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что оккупанты считают нежелание Запада закрывать небо над Украиной "слабостью демократии и вседозволенностью".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Очередные ракетные удары россиян по нашим украинским городам. Варвары считают нежелание Запада закрывать наше небо слабостью демократии и вседозволенностью. Это очевидно", - отметил Ермак.

По его словам, чем дольше партнеры колеблются, тем больше будет ракет и наглее будет становиться диктатура.

"Закройте наконец небо", - призвал Ермак.

Напомним, Ермак рассказал чего Украина ожидает от переговоров с Россией. Украинская делегация работает круглосуточно, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

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