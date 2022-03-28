Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что оккупанты считают нежелание Запада закрывать небо над Украиной "слабостью демократии и вседозволенностью".
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Очередные ракетные удары россиян по нашим украинским городам. Варвары считают нежелание Запада закрывать наше небо слабостью демократии и вседозволенностью. Это очевидно", - отметил Ермак.
По его словам, чем дольше партнеры колеблются, тем больше будет ракет и наглее будет становиться диктатура.
"Закройте наконец небо", - призвал Ермак.
Напомним, Ермак рассказал чего Украина ожидает от переговоров с Россией. Украинская делегация работает круглосуточно, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.