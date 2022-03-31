Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику.

Австралия вводит пошлину 35% на все российские товары и отказывается от российских нефти и газа.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Австралия, после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны, вводит пошлины 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа. Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику. Работа продолжается " - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с помощью видеосвязи перед парламентариями Австралии заявил о необходимости введения новых санкций против России.

Напомним, что ранее Австралия запретила продажу России глинозема и алюминиевой руды. В правительстве страны подчеркнули, что этот шаг направлен ограничение возможностей России по производству алюминия, важнейшего компонента оружия и боеприпасов. Россия получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе.

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