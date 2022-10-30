У ВСУ сейчас преимущество как по дальности боеприпасов, так и по высокоточным снарядам.

Благодаря западной помощи украинская армия получила артиллерийское превосходство на южном направлении.

Об этом пишут журналисты The New York Times, ссылаясь на аналитиков и украинских военных.

У ВСУ сейчас преимущество как по дальности боеприпасов, так и по высокоточным снарядам.

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Украинское командование говорит, что на Херсонском направлении стороны стреляют примерно равным количеством снарядов, но украинские удары не только более дальние, но и более точные из-за ракет со спутниковым наведением и артиллерийских снарядов, предоставленных Западом.

"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас. У них нет этого оружия", - сказал командир артиллерийской батареи на Херсонском фронте Александр.

Он добавил, что интенсивность огня на этом участке фронта снизилась в три раза: "Бороться с ними реально".

Сообщается, что новые возможности украинская армия продемонстрировала, атаковав пришвартованные корабли в Крыму 29 октября, считавшийся некогда неприступным бастионом.

Ситуация в Херсонской области

Как констатировала накануне британская разведка, из-за наплыва в русских войсках неподготовленных бойцов ВС РФ почти по всему фронту перешли в оборону.

На юге россияне ждут контрнаступления ВСУ. В течение последних нескольких недель оккупанты "эвакуируют" из области материальные ценности и депортируют местное население.

По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".

Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.

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