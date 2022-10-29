Противник также более 20 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня.

В течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных и семь авиационных ударов по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"В течение суток противник нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

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Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка в Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Отмечается, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию России против Украины.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории Республики Беларусь", - отметили в Генштабе.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Северском направлении - из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области, на Слобожанском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Волчанска, Ветеринарного, Ольховатки, Гатища, Григорьевки, Двуречной, Старицы, Огурцового, Стрелечья и Чугуновки.

На Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии разных типов, в районах Кисловки, Табаевки, Берестового, Невского, Ольгевки, Новоегоровки и Ямполовки; на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Звановки, Северска Соледара, Заречного, Нью-Йорка, Васюковки и Серебрянки; на Авдеевском направлении оккупанты наносили огневое поражение по районам Авдеевки, Невельского, Веселого, Водяного, Марьинки, Новомихайловки, Первомайского и Опытного.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Времевка, Гуляйполе, Зализничное, Павловка, Ольгевское и Червоное", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии непосредственно пострадали Никополь и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Война Украины с РФ - важные новости насчет ракет противника

24 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что враг уже запустил по нашей территории почти 4,5 тыс. ракет.

Позже руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у РФ осталось 43% от предвоенных запасов крылатых ракет "Калибр".

29 октября в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины предупредили, что нашему государству с Черного моря теперь грозит гораздо больше "Калибров" - противник одновременно может запустить 32 ракеты.

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