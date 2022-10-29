С 26 октября оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких больниц Херсона.

Российские оккупанты вывезли коммунальный транспорт с Херсона в Крым. Также рашисты "эвакуируют" лекарственные препараты из аптек и принудительно вывозят людей из Новой Каховки.

Об этом говорится в вечернем сообщении от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсон, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что с 26 октября оккупационная власть отстранила от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли.

"Под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения из улиц, которые находятся на побережье реки Днепр", - добавили в Генштабе.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 27 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что информация о якобы выход российских военных из оккупированного Херсона - это информационная атака. Она направлена на то, чтобы украинские военные пошли в наступление и перебросили войска с других опасных направлений.

Оккупанты эвакуируют местных жителей, медиков и работников банков из Херсона. Как заявили в Генштабе ВСУ, из правобережной части Херсона в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезены оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах. Возросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

В опубликованном сегодня, 29 октября, интервью изданию The Drive руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань также сообщил, что из Чернобаевки впервые с момента захвата Херсонской области враг вывез всю технику.

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