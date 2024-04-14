Киеву для операций в Крыму необходимы конкретные военные средства.

Лобовая атака на временно оккупированный Крым всегда считалась слишком сложным вариантом. Пока что план Киева заключается в том, чтобы взять в осаду аннексированный полуостров, начиная непрерывные атаки с суши, моря и воздуха, пока российские силы не станут неспособными удерживать его.

Как пишет The Sun со ссылкой на экс-посла США в Украине Джона Хербста, главной целью Украины всегда была изоляция полуострова от России путем разрушения Керченского моста.

Из-за того, что линии снабжения находятся под угрозой, а их силы вытеснены, Хербст сказал: "Это значительно увеличит стоимость войны для Путина и вполне может привести к тому, что Россия оставит Крым".

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"Дело лишь в том, когда украинцы будут иметь нужные средства для этого. Но Киев уже доказывает, что способен на такое наступление", - пишет издание.

Украинские силы почти постоянно проникают в Крым, расширяя диверсионные операции и разрабатывая собственные ракеты большего радиуса действия, чтобы поражать цели глубоко внутри полуострова. Неожиданным успехом стали их морские атаки беспилотников.

Украина утверждает, что потопила треть некогда грозного Черноморского флота Путина, а то, что от него осталось, сейчас перемещается на военно-морскую базу в сепаратистском регионе Грузии.

Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич, который организовал атаку морских дронов на Крымский мост в июле 2023 года, в прошлом месяце заявил: "Пока враг остается зверем, мы будем на него охотиться".

"Заставить врага бежать из Черного моря было целью, к которой мы стремились, и она была достигнута. Наши результаты говорят сами за себя", - сказал Лукашевич.

Ситуация в Крыму и в районе полуострова

1 февраля в результате успешной спецоперации ГУР на рейде у озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма украинскими морскими дронами был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". На судне российских оккупантов на момент удара находилось 40 моряков.

В ВМС ВСУ отмечали, что Россия вынуждена принимать новую тактику действий в Черном море после нанесенных Украиной огневых поражений по корабельно-катерному составу ЧФ РФ. Фактически действия россиян частично парализованы за счет того, что наносится огневое поражение по пунктам базирования в Крыму, непосредственно по объектам на полуострове.

Кроме того, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексея Неижпапа спрогнозировал, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост "не выстоит до конца 2024 года".

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