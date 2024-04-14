Атаку планируют совершить до середины июля этого года, когда прибудут западные истребители.

Украинские военные говорят, что они уничтожат самый любимый мост Владимира Путина до середины июля. То есть, у Украины есть примерно 100 дней, чтобы осуществить решающую атаку на Крымский мост.

Как говорится в материале The Sun, сооружение, которое оценивается в несколько миллиардов долларов, уничтожат залпом ракет Storm Shadow, морскими беспилотниками и с помощью западных истребителей F-16.

"Для Украины это цель номер один - гротескная демонстрация 10 лет российской оккупации. Его уничтожение было бы важным шагом в выигрыше войны в Черном море, перекрыв основной путь российского военного снабжения и заблокировав военную машину Путина", - пишет издание.

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Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона и директор Центра оборонных концепций и технологий, считает, что Украина вполне может это сделать, но ей нужно правильное оружие.

"Самый защищенный мост в мире может быть разрушен с помощью массированной атаки с воздуха и моря в стиле большого взрыва", - сказал эксперт по военно-морским операциям и радиоэлектронной борьбе.

Кларк предполагает, что для этой атаки используют ракеты Storm Shadow. Они будут атаковать конструкцию моста, а морские дроны ударят по основаниям.

СБУ уже организовала два дерзких нападения на мост. Оба раза мост ремонтировали, а повреждения были значительными. В этом году Украина планирует третью атаку.

Если Керченский мост будет навсегда разрушен, Москва потеряет главную линию военного снабжения. Одна цель символическая, другая цель - не допустить пополнения Черноморского флота, отрезать войска РФ и выбить их с полуострова.

Источник, близкий к Минобороны Украины, подтвердил The Sun, что "это абсолютно возможно".

"Это просто мост, он уже несколько раз был существенно поврежден", - сказал источник.

Как Украина разрушит Крымский мост?

По мнению Кларка, необходимо атаковать сильно укрепленную верхнюю часть конструкций моста - асфальтово-бетонное полотно. Для этого потребуется от 20 до 40 дальнобойных ракет. Единственными в арсенале Украины, которые соответствуют требованиям, являются поставленные британские крылатые ракеты Storm Shadow и французский аналог SCALP.

Это оружие известно своей точностью и навыками уклонения от систем противовоздушной обороны. Они достаточно мощные, чтобы разорвать конструкцию моста и позволить "Украине атаковать мост с достаточного расстояния, чтобы избежать российской противовоздушной обороны".

Storm Shadow можно запускать с расстояния более 320 км, что избавляет Украину от риска своим драгоценным авиафлотом МиГ-29 и Су-24, необходимых для запуска таких ракет.

"Для Украины вызывает большое беспокойство то, что она имеет лишь небольшое количество самолетов, способных осуществить эту атаку. Если они используют их и понесут потери, они не смогут проводить следующие атаки Storm Shadow", - говорит Кларк.

Впрочем, Украине могут помочь F-16, которые должны прибыть в течение следующих двух месяцев. Кларк предположил, что Киев мог ждать их прибытия, прежде чем атаковать мост. Но есть нюанс - F-16 еще не совместимы со Storm Shadows.

Зато эксперт считает, что F-16, возможно, придется зарядить боеприпасами с GPS-наведением, "что требует от них приближения к цели и риска для себя". Это большая проблема, которую сейчас имеет Украина - несоответствие между оружием в их арсенале и самолетами, которые они имеют для его запуска.

Как только верхние конструкции моста были разбиты ракетами, необходимо атаковать его основу. Для этого, по мнению Кларка, используют большие беспилотные взрывные надводные корабли - от двух до четырех.

Украинские беспилотники Sea Baby, которые сыграли важную роль в потоплении Черноморского флота Путина, будут "слишком малы, они предназначены для пробивания дыр в кораблях".

"Чтобы разрушить основу моста, вам понадобится больший беспилотный корабль, например модифицированная баржа с дистанционным управлением или малый контейнеровоз. Украина могла бы загнать его под опору моста и взорвать его. Россия попыталась бы это остановить, но остановить такое большое судно было бы трудно", - сказал эксперт.

Синхронизировать атаку беспилотников для координации их ударного действия на мост невероятно сложно. Зато "одна огромная бомба, прикрепленная к опоре моста, была бы лучшим вариантом".

Кларк считает, что за новой дерзкой атакой, вероятно, будет стоять СБУ, как и прошлые разы.

Уничтожение Крымского моста

Как сообщал УНИАН, в публикации в The Guardian речь шла о том, что изданию источники в ГУР Минобороны Украины сообщили, что уничтожение Крымского моста произойдет уже в первой половине 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов тогда прокомментировал эту информацию так, что Крымский мост - это военный объект, который должен быть уничтожен.

Он напомнил, что были уже неоднократные заявления украинских представителей сектора безопасности и обороны, главы СБУ относительно Крымского моста. По его словам, информация в СМИ о намерении уничтожить Крымский мост не может навредить, заставить оккупантов еще более усиленно его охранять.

Юсов отмечал, что все военные цели, а Крымский мост является незаконным объектом и это военная цель, подлежат обезвреживанию и это уже не новая информация.

По Крымскому мосту уже было два удара, которые повлекли его повреждения.

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