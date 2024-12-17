Военные отмечают, что менять элитные подразделения на менее закаленные было ошибкой.

Украина под натиском российских войск уже потеряла почти половину захваченных территорий в Курской области. Об этом рассказали The Economist украинские военные.

Как рассказал изданию командир артиллерии 82-й воздушно-штурмовой бригады майор Иван Бакрев, россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем — в людях, артиллерии, машинах — и переключаются с механизированных на пехотные атаки с мощным эффектом.

Неудачи начались, когда Украина поменяла элитные подразделения на менее закаленные в конце сентября; это было ошибкой, считает майор. "Все подразделения в Курске перешли к обороне", - говорит он.

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В то же время украинцы держатся, хотя условия становятся все мрачнее.

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы", — говорит Руслан Мокрицкий из 95-й десантно-штурмовой бригады. По его словам, русские могут сбросить до 40 планирующих бомб на одну позицию в течение нескольких часов:

"В Курске смерть всегда рядом; она практически держит вас за руку".

В то же время Мокрицкий отмечает, что Украина пока нашла способы реагировать на новые вызовы — даже на российские химические атаки.

"Если бы над нами появилась Звезда Смерти, мы бы нашли выход", - говорит он.

При этом солдаты считают, что контрнаступление в Курской области того стоило.

"Когда я ступил на Курск, я понял, что они чувствовали, когда вошли в Украину", — говорит Мокрицкий. "Пусть они умрут и сгниют на своей земле, и чем их больше, тем лучше".

Курская область - новости

В разведке рассказали, что в течение 14 и 15 декабря в Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.

А по данным Forbes, корпус военных КНДР, которые воюют против Украины, мог потерять 4% своей численности в одном сражении на территории Курской области.

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