Массовые атаки северокорейской пехоты являются частью плана российского командования.

Корпус военных КНДР, которые воюют против Украины бок о бок с российскими солдатами, мог потерять 4% своей численности в одном сражении на территории Курской области. Об этом пишет Forbes.

Атакуя тремя волнами через открытые поля возле села Плехово в субботу, северокорейская пехота смогла вытеснить 100 украинских военных, которые удерживали село. В штурме, вероятно, участвовали более 500 солдат КНДР из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных операций Северной Кореи. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что потери военных КНДР могут составлять до половины всех солдат, участвовавших в атаке. Информация проверяется.

Видеозаписи и репортажи с атак на Курской дуге, в которых участвовали российские и северокорейские войска, могут объяснить, почему северокорейцы потеряли так много людей. Очевидно, силы КНДР пошли в атаку средь бела дня – пешком, маршируя по минам под бдительным оком украинских беспилотников. В конце концов, они попали под огонь беспилотников и артиллерии.

После того, как украинские силы отступили на запад и дым развеялся, грузовики вывезли предположительно сотни убитых и раненых северокорейцев. Это довольно значительный процент примерно 12-тысячной северокорейской группировки, которая была развернута к северу от Курской дуги.

"Несмотря на все свои потери под Плеховым, северокорейцы по крайней мере получили определенные позиции. Результаты на противоположной стороне выступления могут быть менее обнадеживающими для армии Пхеньяна, которая ведет свою первую большую войну за последние десятилетия. Украинская 17-я тяжелая механизированная бригада, которая удерживает линию на западном краю выступления, заявила, что "нанесла значительные потери противнику", возможно, включая северокорейцев. Похоже, что бригада не сдала много позиций", – пишет автор.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что массовые атаки северокорейской пехоты являются частью плана российского командования. По его словам, россияне "делают ставку на цифры".

"Как долго северокорейский 11-й армейский корпус сможет выдержать стратегию атак на истощение – непонятно. Возможно, корпус похоронил или отправил в госпиталь одного из каждых 25 солдат, находящихся под его командованием, только за прошедшие выходные", – резюмирует издание.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Военные КНДР, переброшенные в РФ для участия в войне против Украины, уже привлекаются к штурмам на территории Курской области РФ. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР потеряли не менее 30 солдат убитыми и ранеными.

В США также подтверждают, что военные КНДР на территории Курской области РФ уже несут потери. При этом представитель Госдепа США Мэтью Миллер акцентировал, что потенциальная переброска северокорейских солдат на территорию Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

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