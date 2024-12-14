Враг потерял шесть единиц, среди которых БМП и БМД.

В Курской области благодаря дистанционному минированию и сбросу враг потерял шесть единиц техники. Об этом сообщила 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook.

"Колонна вражеской техники двинулась в сторону наших позиций. Но когда такое происходит, мы считаем нужным встретить непрошеных гостей с максимально взрывным эффектом. Благодаря дистанционному минированию и сбросу враг потерял шесть единиц техники, среди которых БМП и БМД", - сказано в сообщении.

При этом военные шутят, что лучше уничтожения противника может быть только то, что оно происходит именно на территории России.

"Продолжаем нашу работу в Курской области. Продолжение следует", - сказано в сообщении.

Военные продемонстрировали видео уничтожения российской колонны, где видно, как взрывается и горит вражеская техника.

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отмечает, что на сегодня ВСУ на Курщине сдерживают российское войско с личным составом в 50-60 тысяч. При этом добавил, что в случае выхода Сил обороны с территории России, вражеские войска, которые сосредоточены на Курщине, пойдут или на Донецкое направление, или зайдут в Сумскую область.

По его мнению, если отвести украинские войска с Курщины, то россияне зайдут на Сумщину и бои будут те же самые, но мы уже будем сражаться на украинской территории.

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