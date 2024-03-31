В приговоре суда говорится о том, что мужчина не желал проходить военную службу по личным мотивам.

В Николаевской области осудили местного жителя, который уклонился от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Южноукраинского городского суда от 28 марта.

Как стало известно, мужчина 14 июня 2023 года прошел медицинскую комиссию, по результатам которой его признали годным к военной службе. Уже 20 июля он получил "боевую" повестку на отправку в воинскую часть. Однако военнообязанный не прибыл в часть и нарушил тем самым процесс комплектования ВСУ во время мобилизации.

"После этого упорно не желая проходить военную службу по мобилизации по личным мотивам, сознательно отказался от получения повестки на отправку в воинскую часть и, действуя вопреки требованиям ст. 65 Конституции Украины, ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осознавая общественно-опасный характер своего противоправного деяния, имея для этого возможность и не имея права на отсрочку от призыва по мобилизации, с целью уклонения от прохождения военной службы по мобилизации, без уважительных на то причин, умышленно не прибыл (в часть - УНИАН)", - говорится в приговоре суда.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Разоблачение уклонистов: последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области пограничники обнаружили в грузовике двух уклонистов, которые ехали в Молдову в ящике для белья. Для того, чтобы реализовать незаконную поездку за границу, мужчины нашли перевозчика, им оказался дальнобойщик из Николаевской области.

"Обладая оперативными данными о маршруте движения грузовика с двумя нелегальными пассажирами, пограничники остановили машину для проверки, которая двигалась в сторону границы. При осмотре фуры военнослужащие сразу же обнаружили всех участников "турне". Это стало конечной точкой их путешествия", - отметили пограничники.

Также ранее начальница пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук рассказала, как уклонисты пытаются убежать от войны. Она назвала различные способы, которые применяют мужчины для незаконного выезда за границу.

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